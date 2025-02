Ben Whittaker y Liam Cameron se volverán a enfrentar después de controversial empate

Whittaker (8-0-1, 5 KOs) y Cameron (23-6-1, 10 KOs) sufrieron un incidente en el quinto asalto de su primer pleito, que envió a los dos púgiles por encima de la tercera cuerda del ring del Kingdom Arena de Arabia Saudita.

Ambos atletas terminaron golpeados tras un forcejeó, pero fue Ben Whittaker quien no pudo continuar con el combate de peso semipesado.

“Así es como lo veo. Él se presentó en su mejor momento, yo en mi peor momento y él aún no pudo hacer mucho”, dijo Whittaker

“No hay presión, si soy sincero. He estado en situaciones con mucha más presión y él lo dijo con sus propias palabras, no hay victoria, derrota o empate. Es solo ganar. Eso es todo. Ganar y seguir adelante", añadió el púgil de 27 años de edad nacido en West Bromwich.

Preparado para reto ante Ben Whittaker

“No podría haber tenido un peor entrenamiento la última vez. Me rompí la nariz tres semanas antes, no tuvimos sparring. Probablemente me avisaron con seis o siete semanas de antelación. He tenido unas buenas 16 semanas de entrenamiento duro. Así que ya veremos”, finalizó Cameron, de 34 años de edad.