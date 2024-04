"Boots" Jaron Ennis, el hijo de Philadelphia que busca darles una nueva luz

Ennis subió al cuadrilátero por última vez en el mes de julio del año 2023 y en ese pleito superó con claridad a Roimán Villa con un KO en e asalto 10 en The Ballroom, Boardwalk Hall, Atlantic City. El púgil de 26 años de edad tiene un 87.5% de KO, una efectividad que hace gala de su poderío ofensivo, que lo combina con una boxeo por momentos esgrimistas y con gran defensa.

Jaron Ennis, hijo de Philadelphia

"Eso es muy importante, saber que pelearé en Filadelfia. Ha pasado un tiempo, han pasado unos seis años. La última vez que peleé en Filadelfia, vendimos el lugar. Era como si sólo hubiera espacio para estar de pie; apenas, no había nada. No puedo esperar. Es algo que Filadelfia necesita. Es algo que Filadelfia se ha estado perdiendo y esta será la primera gran pelea en Filadelfia en mucho tiempo. Esto es lo que Filadelfia necesita; esto es lo que a Filadelfia le falta. Necesitaba un regreso a casa adecuado", mencionó Ennis en Conferencia de prensa.

"Crawley es un buen luchador. Pero realmente no me importa, no me importa quién sea. Sólo quiero pelear en el ring, volver al ring; volver a hacer lo que mejor hago. Sólo quiero que llegue esa pelea”, destacó.

"(Filadelfia) ha estado privada de boxeo de alto perfil] durante mucho tiempo. Los chicos que dan los espectáculos han tenido peleas [de perfil bajo] con regularidad", finalizó el invicto estadounidense de las 147 libras.

A pesar de que Jaron Ennis ya tiene rival confinado, no se ha dejado de hablar de la posibilidad futura de un combate ante Terence Crawford, que ahora enfrentará un nuevo reto en una diferente categoría de peso.