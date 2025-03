Canelo Álvarez vs William Scull: Revelan cartelera completa

ANNOUNCED: Canelo Alvarez vs William Scull full Riyadh Season undercard on May 3rd in Saudi Arabia:



Jaime Munguia vs Bruno Surace II

Martin Bakole vs Efe Ajagba

Badou Jack vs Ryan Rozicki

Marco Verde vs Michel Polina

Brayan Leon vs Aaron Guerrero pic.twitter.com/gbpxoQ35Js