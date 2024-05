Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya intercambiaron insultos en conferencia de prensa

Canelo Álvarez y Oscar de la Hoya, ánimos caldeados

“Sí, he enfrentado muchos desafíos en mi vida. Sí, he estado en rehabilitación varias veces. Sí, hubo algunos puntos realmente bajos en mi vida y sí, hubo momentos en que el trabajo no era mi prioridad por mi salud mental, que había descuidado durante tanto tiempo. Pero eso no cambia el hecho de que Golden Boy construyó a Canelo Álvarez, punto. La empresa bajo la cual luchaste siempre ha tenido un nombre, y es el mío, así que tenle un poco de respeto”, señaló de la Hoya.

"No sientes lo que estás diciendo, tienes que leer cabrón, te lo escriben para decirlo, tienen que escribirle lo que tiene que decir, tú no haces nada, eres un pendejo, los que hacen son los que están detrás de ti, solo es la imagen", respondió Canelo Álvarez mientras se levantó de su silla para encarar al promotor de Jaime Munguía.

"Lo único que hace es robarle a los luchadores, no viene a promover la pelea, viene a robarle la atención a Jaime Munguía", agregó.

Óscar de la Hoya vuelve a robarse las miradas por su cara a cara con Canelo a días de que suba al ring ante su protegido Jaime Munguía, en cartelera que podrás sintonizar a trabes de la señal de RPC y Telemetro.