Canelo Álvarez vs Terence Crawford tendrá bonificación por rendimiento al estilo UFC

El Presidente de la UFC Dana White, que también promociona el combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford del próximo 13 de septiembre, reveló que existirá una bonificación por rendimiento y el líder de Riyadh Season Turki Al-Alshikh ha acompañado diciendo que habrán también bonos por KO en los combates.

Álvarez (62-2, 39 KOs), de 34 años de edad expondrá sus cinturones de las 168 libras CMB, OMB, AMB y de la FIB, ante Crawford (41-0, 31 KOs), el histórico ex campeón indiscutible de peso wélter, que subirá de categoría para el que podría ser el reto más grande de su carrera como púgil profesional.

Bono por rendimiento para el Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Anteriormente Turki había anunciado que los combates de esta velada tendrían bonificación por KO, en busca de una noche para la historia, pero además, Dana White señaló tendrá un bono de rendimiento de más de seis cifras en el pleito por el título indiscutible de peso supermediano, bono que se estima que podría llegar hasta le millón de dólares.

Bud, de Omaha, Nebraska, y Canelo, de Guadalajara, México, son campeones de cuatro divisiones y talentos generacionales en el deporte, que han visto acción en los mejores escenarios del mundo en su ascenso de categoría y ahora se verán las caras en un choque que elevará por los cielos un legado, con el Allegiant Stadium como escenario.

La velada Canelo-Crawford será transmitida en vivo a través de Netflix, sin costo adicional para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.