¿Cuáles son las reglas para el combate Gervonta Davis vs Jake Paul?

El invicto estadounidense Gervonta Davis se enfrentará a su compatriota Jake Paul, un youtuber convertido en boxeador, en una controversial pelea de exhibición del próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de la ciudad de Miami, Florida promocionado por Most Valuable Promotions.

Previo a Conferencia de Prensa y primer cara a cara de "Tank" ante "The Problem Child" se anunciaron las reglas establecidas para un cara a cara con mucha diferencia de peso y estatura.

¿Cuáles son las reglas para la exhibición Gervonta Davis vs Jake Paul?

El combate será a 10 asaltos de 3 minutos

Un límite de peso de 195 libras

Guantes de 12 oz

Exhibición con anuncio de un ganador

Davis (30-0-1, 28 KOs), de 30 años de edad mide 1.66 m de estatura, mientras que el reconocido hermano menor Paul (12-1, 7 KOs) cuenta con unos 1.85 m de estatura, en una clara diferencia física.

Por su parte, en el tema del peso, el noqueador de Baltimore tan solo ha ascendido hasta el peso superligero (140 libras), en aquel recordado combate ante "El Azteca" Mario Barrios y su rival ha subido al ring en 227 libras, como lo máximo, en pelea ante Mike Tyson.

La velada promocionada como Jake-Tank será transmitida a en vivo a través de la señal de Netflix para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.