FOTO: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dmitry Bivol: "La gente puede tomar tu amabilidad como debilidad y no es así"

"Me gustaría evitar esas cosas. Prefiero ser respetuoso, pero a veces la gente puede tomar tu amabilidad como debilidad y tienes que mostrar que no es así. Espero que esta pelea con Beterbiev sea más respetuosa”, añadió el invicto ruso en entrevista para Queensberry Promotions.

“Todo es posible, no me sorprendería que sucediera algo así. Me estoy preparando para eso también", destacó.

La pelea por la unificación de todos los títulos de la categoría de las 175 libras entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev se llevará a cabo después de aplazarse por una lesión en la rodilla de Beterbiev.

Bivol, de 33 años (23-0, 12 KOs) posee el título AMB y Beterbiev, (20-0, 20 KOs), de 39 años de edad los del CMB, la OMB y la FIB medirán fuerzas en cartelera a través de DAZN Boxing y ESPN+.