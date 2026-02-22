Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

Michael Amir Murillo ya anotó su primer tanto con el Besiktas en la goleada 4 - 0 ante el Goztepe para arrebatarles el cuarto lugar de la Superliga de Turquía.

Los 3 puntos para Besiktas les suma a su acumulado 43 en la tabla de posiciones, en donde se encuentran en el cuarto lugar, abajo del Galatasaray, Fenerbache y Trabzonspor.

Según Sofascore, tuvo una calificación de 8.1; realizó dos tiros a puerta, un gol, 36 de 47 pases (20 en campo rival); 4 despejes; 1 intercepción, 5 de 10 duelos ganados entre suelo y aéreos.

El rival de turno para el próximo partido será el Kocaelispor que viene caer este viernes 2-0 ante el Rizespor para ser octavos en liga con 30 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

El próximo sábado 28 de marzo de visita enfrentan al Kocaelispor en el Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu a las 8:00 A.M.