El panameño Rafael Pedroza pide disculpas después de dolorosa derrota en Texas

Rafael Pedroza pide disculpas

"Lamentablemente me tocó perder, estoy un poco triste, sí de defraudarlos así de esta forma con el apoyo que me dieron. Voy a echar para adelante , mi familia está conmigo, mis amistades están conmigo y no voy a agachar la cabeza, soy una persona, un ser humano, voy a seguir entrenando, para adelante"

"Este fue un bajón en mi carrera fuerte, pero aquí yo estoy con vida, me siento bien, estoy tranquilo, el árbitro paró la pelea, me vio mal, pero me paré, el me agachó, pero bueno este es el boxeo. Yo siempre lo he entendido, cuando era amateur perdí afuera, sabía lo que era esto, soy una persona bien madura en esto y le pido mil disculpas al pueblo panameño, de corazón y aquí está El General bien", mencionó el boxeador panameño Rafael Pedroza para Best Box Panamá.

"El General" Pedroza ahora queda con marca de 15-1, con 11 KOs y buscará volver al cuadrilátero a mostrar una mejor cara en la categoría de las 122 libras.