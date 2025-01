"El Rompe Corazones" Brandon Figueroa busca demostrar su valía en el peso pluma

"El Rompe Corazones" tiene claro que el sábado todo será diferente, llegando con el cetro dorado de las 126 libras, después de tres grandes triunfos en la categoría, ante Calos Castro, Mark Masayo y Jessie Magdaleno.

“Esa fue la última vez que iba a hacer 122. Simplemente llegué muy débil a esa pelea. Mi equipo y yo habíamos hablado de subir [de peso] casi un año antes de que esa pelea sucediera. Incluso antes de la pelea de Luis Nery [título supergallo del CMB] [a principios de 2021], ya estábamos hablando de subir porque se me estaba volviendo muy difícil hacer 122", mencionó Figueroa para el portal BoxingScene.

Brandon Figueroa emocionado por el choque en Las Vegas

“Pero salimos a pelear… no ganamos por decisión, pero la experiencia, las cosas que aprendí de esa pelea fueron aún mejores. Siento que me convertí en un mejor peleador, un peleador más fuerte, un peleador más inteligente después de esa derrota, y me cambió. Cambió mi actitud y mi motivación y estamos a solo un par de días de la revancha y no podría estar más ansioso o emocionado, porque hicimos los ajustes necesarios", destacó.

“Hemos hecho los preparativos necesarios para vencer a Fulton, y no solo vencerlo, sino vencerlo de manera excelente. Hacer una declaración. De eso se trata el boxeo y solo quiero ganar de manera convincente. Quiero dominar y demostrar que soy el mejor peleador de 126 libras que existe”, finalizó "El Rompe Corazones" Figueroa.

Brandon Figueroa y Stephen Fulton se verán cara a cara en el pleito coestelar de este sábado en cartelera que podrás sintonizar a través de Lo Mejor del Boxeo por RPC desde las 8:00 P.M.