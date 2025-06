Estadounidense Keyshawn Davis pierde el título en la báscula

Oficialmente el apodado como "The Businessman" pierde el título mundial OMB y queda vacante, dejando solo a su rival, el dominicano Edwin De Los Santos (16-2, 14 KOs) con la posibilidad de ganarlo en el combate estelar.

La reacción de Keyshawn Davis

“Se me quedó pequeño el peso. Llevo más de cuatro años en este peso. Simplemente se me quedó pequeño. Lo intenté. Anoche estuve despierto hasta tarde. Me desperté temprano esta mañana, intentando alcanzar el peso. ¡Se me quedó pequeño el peso, hombre! Lo sentí la última vez que peleé contra Denys Berinchyk. Doy gracias a Dios por haberlo logrado. No saben cómo me sentí al lograrlo. Pero bueno, es lo que hay”, añadió el invicto originario de Norfolk, Virginia, que peleará ante su gente este fin de semana.

De Los Santos, de Santo Domingo, buscará la hazaña luego de que pondrá fin a una ausencia de 18 meses, tras una lesión en la mano y un coágulo de sangre en la pierna izquierda, que lo mantuvieron fuera de las acciones desde que perdió cayó en la criticada pelea ante Shakur Stevenson.