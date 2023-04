Gervonta Davis vs Shakur Stevenson sería como un Jordan ante LeBron, señala Shakur

“Me encantaría esa pelea (con Gervonta). “Creo que es la mejor y más grande pelea en el deporte del boxeo. Michael Jordan tuvo su época, yLeBron James tuvo su época, pero no estuvieron en la misma época y nunca los vimos jugar uno contra el otro", mencionó Shakur Stevenson en una entrevista para TMZ Sports.

"Conmigo y con Tank, tienes a dos peleadores especiales, que han sido especiales toda su carrera y todas su vidas. Por eso es la mejor y más grande pelea hoy en el boxeo. No puedo esperar. Me siento como un cabrón cuando se trata de boxeo. La gente que realmente sabe de boxeo te dirá que esta es la pelea grande y estoy de acuerdo con ellos. Creo que es la más grande", destacó.

Otro nivel

“Creo que Tank se vio nítido, muy nítido”, dijo Shakur. “Boxeó muy bien. Y creo que Ryan se vio a nivel preescolar. Ryan no está a ese nivel de élite. No le quito ningún mérito a Tank, Tank hizo lo que tenía que hacer, pero Ryan no estaba a ese nivel”.