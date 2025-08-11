Guatemalteco Lester Martínez enfrentará a Christian Mbilli en velada Canelo-Crawford

El púgil guatemalteco Lester Martínez llegará al gran escenario en una velada histórica para el boxeo el próximo 13 de septiembre, en un choque de la categoría de peso supermediano ante la estrella invicta Christian Mbilli .

Martínez (19-0, 16 KOs), de 29 años de edad medirá fuerzas en un cara a cara de pegadores ante Mbilli (29-0, 24 KOs), campeón interino CMB de 30 años de edad, nacido en Yaounde, Cameroon, pero con nacionalidad francesa.

Christian Mbilli vs Letser Martínez, choque supermediano

El originario de Peten Melchor de Mencos en Guatemala tendrá la oportunidad en un escenario de gran calibre, en el Allegiant Stadium, de Las Vegas en velada que lideran Canelo Álvarez y Terence Crawford en las 168 libras y que será transmitida en vivo a través de Netflix para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.

Conocido como "El Petenero", Lester llegará a este combate luego de ganarle a Joeshon James en cartelera en el Orange Show Events Center, San Bernardino de California, con un KO en el cuarto asalto.

Por otra parte, Mbilli viene de despachar de manera impresionante en el primer asalto a Maciej Sulecki en Quebec, Canadá, en donde ahora reside el noqueador.

Ahora, ambos púgiles tendrán gran cantidad de reflectores al nivel mundial, en el preámbulo del choque indiscutible entre dos talentos generacionales como "Bud" y "Canelo".