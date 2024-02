John Ryder anunció su retiro del boxeo profesional

“Con gran pesar he tomado la decisión de colgar los guantes y retirarme del boxeo profesional. He sido absolutamente bendecido por tener la carrera más increíble durante los últimos 14 años. Comenzó en Bethnal Green en 2010 y terminó en Phoenix, Arizona. He tenido la suerte de boxear en todas partes, desde el O2 Arena, T-Mobile en Las Vegas, Alexandra Palace, Manchester Arena e incluso en Guadalajara, México”, dijo Ryder.