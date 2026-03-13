La joven estrella "Bam" Jesse Rodríguez ascenderá de categoría para pelea titular

Jesse Rodríguez disputará choque de título mundial en la categoría de peso gallo, luego de mostrase como un talento especial en los supermoscas, informaron distintos informes internacionales.

Rodríguez, de 26 años de edad estaría planeando un cara a cara ante el actual campeón AMB de peso gallo Antonio Vargas (19-1-1, 11 KOs), quien fue elevado a campeón regular en mayo del año 2025, según informó inicialmente Julius Julianis.

El invicto originario de Álamo City subió al cuadrilátero por última vez a finales del año 2025, con una brillante actuación ante Fernando Daniel "Puma" Martínez, en un choque de unificación que se llevó a cabo en el ANB Arena de la ciudad de Riad en Arabia Saudita.

Ahora, el apodado como "Bam" buscará un nuevo título mundial en una nueva categoría de peso, las 118 libras , en un nuevo reto para el actual número 4 en la lista de los mejores libra por libra del mundo de The Ring Magazine.

Choque de hijos de Texas, con Jesse Rodríguez vs Antonio Vargas

Por su parte, Vargas también de Texas viene de empatar en el mes de julio del 2025 ante Daigo Higa, en combate en Yokohama, un atleta que ha hecho casi toda su carrera en el peso gallo, pero que ahora podría verse ante su mayor reto, un cara a cara ante un talentoso zurdo, que ha dado golpes sobre la mesa en varias ocasiones en su joven carrera profesional.

Luego de que la información salió a la luz, diversos medios e insiders de boxeo han destacado que el zurdo "Bam" enfrentará este choque titular para luego volver a las 115 libras a una nueva unificación o enfrentarse al reinante campeón gallo del CMB, Takuma Inoue, hermano menor de de Naoya Inoue.

El diestro Antonio Vargas, un púgil que presiona y lanza muchos golpes, con combinaciones largas buscará poner a prueba al talentoso "Bam", que a lo largo de su carrera se ha encontrado con púgiles con estilos similares, pero esta sería en su estreno en el peso gallo, lo que también pondría a prueba su asimilación y poder al subir de peso.