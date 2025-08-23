La sensación puertorriqueña Yankiel Rivera enfrenta al venezolano Angelino Córdova en pelea titular

Los contendientes de la categoría de peso mosca Yankiel Rivera y Angelino Córdova serán los grandes protagonistas de la noche de este 23 de agosto, en velada en el Caribe Royale en Orlando, Florida en velada de Most Valuable Promotions a través de DAZN Boxing.

Rivera (7-0, 3 KOs), puertorriqueño de 27 años de edad ha sorprendido desde su ascenso al plano profesional y con pocas peleas ya tendrá la oportunidad por un cinturón interino de las 112 libras, ante Córdova (19-0-1, 12 KOs), venezolano de 29 años, en el combate estelar promocionado por Jake Paul.

El originario de Bayamon, Puerto Rico quiere mostrarse ante el mundo, después de que lo hizo en las Olimpiadas en el año 2020 en Tokyo, pero tendrá un rival con experiencia en grandes escenarios, como aquel pleito ante Julio César "El Rey" Martínez en el T-Mobile Arena en el año 2024, en cartelera Tszyu-Fundora 1.

Explosividad en el Yankiel Rivera vs Angelino Córdova

Un choque de estilos ofensivos se dará en Florida, con el apodado como "El Doctorcito", un zurdo que siempre va alfrente y que posee un impecable gancho de derecha, que lo utiliza mayormente en contragolpes que termina siendo efectivos, como lo hizo en su última pelea ante Ángel Gonzáles, al que terminó por TKO en 4 rounds.

Por su parte, Córdova ha mostrado su valía en sus pasados combates, con su guardia diestra y fuertes combinaciones, que siempre llegan en mayoría numérica, como "ráfagas".

Yankiel Rivera y Angelino Córdova, dos invictos que lucharán por quedarse con el título vacante AMB de las 112 libras, categoría con grandes talentos como Galal Yafai, Anthony Olascuaga Ricardo Sandoval.