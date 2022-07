Leonardo Carrillo: "Esta pelea influye para una oportunidad por título"

Una gran oportunidad

"La cartelera es importante para mi porque vamos a retomar otra vez en este pelea, que influye mucho en mi carrera ya que estamos clasificados en la AMB y quiere seguir escalando más para así buscar una buena oportunidad por título del mundo", destacó Leonardo Carrillo en la Conferencia de Prensa del 50 evento de Guantes de Acero.

"Soy un boxeador muy técnico, me gusta pensar, soy muy preciso, pero me adapto a cualquier estilo, puedo pelear en el estilo que me sienta cómodo, lo busco, lo encuentro hasta que lo hago. Ese día esperen una buena pelea, lo que venga se que será de beneficio para mi, que vamos a salir con la victoria", señaló el colombiano de 29 años de edad.

"La idea es ganar la pelea inteligentemente, es es el diagnostico, ya sea por KO o por decisión , pero ganando bien obviamente."

Le prometo la victoria a Panamá

"Lo que si voy es a prometerle la victoria a Panamá porque es un país que me ha acogido desde el 2016 que llevo haciendo carrera aquí y yo me siento un panameño más", mencionó Leonardo Carrillo.

La cartelera boxística la podrás sintonizar este sábado desde las 8:00 pm a través de la señal de COS.