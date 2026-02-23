Naoya Inoue y Junto Nakatani se enfrentaran en mega pelea el 2 de mayo

Las máximas figura del boxeo japones Naoya Inoue y Junto Nakatani se enfrentarán el próximo 2 de mayo, en un choque que pasará a la historia y que tendrá el mítico Tokyo Dome como escenario, en un fin de semana previo a las festividades del 5 de mayo, en donde siempre saltan al escenario granes atletas mexicanos y de otras nacionalidades alrededor del mundo.

Inoue (32-0, 27 KOs), de 32 años de edad defenderá todos los cinturones de peso supergallo ante Nakatani (32-0, 24 KOs), de 28 años, en un esperado combate de poderes del "Lejano Oriente".

Los atletas japoneses vienen de compartir cartelera el pasado 27 de diciembre, en una noche brillante en la ciudad de Riad en Arabia Saudita, ambos ganando sus respectivos cara a cara, pero con un Nakatani que vivió una "guerra" ante Sebastian Hernández, en su debut en las 122 libras, uno que dejó algunas dudas

Un choque de estilos agresivos, el Naoya Inoue vs Junto Nakatani

"El Monstruo" llegará a este escenario luego de ganarle de manera contundente a Alan David Picasso, en una decisión unánime, con una nueva actuación.

Por su parte el apodado como "Bing Bang" no huyó de su anterior guerra en el ring, pero salió lastimado ante un rival que vendió cara su derrota.

Ahora, dos estilos agresivos se verán las caras, Inoue que muestra incontables armas ofensivas y una derecha sólida, que ha derribado rivales desde su salto al escenario profesional en el año 2012, mientras que Nakatani, un zurdo hábil, con extremidades largas y con un gancho de izquierda temible, pero que en su anterior pelea mostró signos de huecos defensivos, al ser conectado incontables veces en su cuerpo y en su rostro.