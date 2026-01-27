Oleksandr Usyk sumó minutos con el FC Polissya en amistoso ante Vancouver Whitecaps de Müller

El histórico ex indiscutible campeón crucero y peso pesado Oleksandr Usyk vio acción en el fútbol, en un partido de pretemporada del FC Polissya de Ucrania ante el Vancouver Whitecaps de la MLS, equipo en donde milita el alemán Thomas Müller.
El medallista olímpico y gran héroe deportivo de su país anteriormente había demostrado su gusto por el fútbol, entrenando con el mismo FC Polissya en pasadas temporadas.
Ahora, el zurdo de fina esgrima en el cuadrilátero hizo su debut oficial en un cara a cara de nivel competitivo.
El encuentro entre Oleksandr Usyk y Thomas Müller
Luego del partido, los grandes atletas tuvieron un divertido encuentro en el túnel, en donde se sacaron fotografías del especial momento vivido.
El originario de Simferopol, Crimea disfruta de sus días fuera del ring, en donde vio acción por última vez ante Daniel Dubois en Wembley, en donde consiguió un KO en el 5 asalto, con una impresionante mano izquierda.
La vuelta de Usyk se espera para este año 2026, en defensa de sus títulos de la categoría de peso pesado.