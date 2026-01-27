Oleksandr Usyk sumó minutos con el FC Polissya en amistoso ante Vancouver Whitecaps de Müller

El histórico ex indiscutible campeón crucero y peso pesado Oleksandr Usyk vio acción en el fútbol, en un partido de pretemporada del FC Polissya de Ucrania ante el Vancouver Whitecaps de la MLS, equipo en donde milita el alemán Thomas Müller.

Usyk, de 39 años de edad y actual número 1 libra por libra del mundo según The Ring Magazine entró de cambio para jugar 15' minutos como atacante en el triunfo 2-0.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El medallista olímpico y gran héroe deportivo de su país anteriormente había demostrado su gusto por el fútbol, entrenando con el mismo FC Polissya en pasadas temporadas.

Ahora, el zurdo de fina esgrima en el cuadrilátero hizo su debut oficial en un cara a cara de nivel competitivo.

El encuentro entre Oleksandr Usyk y Thomas Müller

Luego del partido, los grandes atletas tuvieron un divertido encuentro en el túnel, en donde se sacaron fotografías del especial momento vivido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ringmagazine/status/2016164547954876780&partner=&hide_thread=false Heavyweight world champion Oleksandr Usyk played in a professional football match for Ukrainian Premier League team FC Polissya today, taking on Vancouver Whitecaps in a friendly



German legend Thomas Muller also featured in the game as he now plays for Vancouver Whitecaps … pic.twitter.com/9O1lGbqeR0 — Ring Magazine (@ringmagazine) January 27, 2026

El originario de Simferopol, Crimea disfruta de sus días fuera del ring, en donde vio acción por última vez ante Daniel Dubois en Wembley, en donde consiguió un KO en el 5 asalto, con una impresionante mano izquierda.

La vuelta de Usyk se espera para este año 2026, en defensa de sus títulos de la categoría de peso pesado.