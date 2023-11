Padre de David Benavidez asegura que Canelo tiene mucha presión para hacer la pelea

"Mucha presión"

“Creo que hay mucha presión por parte de tanta gente para hacer esa pelea. Donde quiera que va mencionan a David Benavidez, 'el Monstruo Mexicano'”, mencionó José Sr.

“Creo que simplemente están cansados de escuchar ese nombre. Imagínense si Canelo se retira y no pelea con David, eso lo perseguirá de por vida”.

¿Es un problema que no se realice el combate?

“Para nosotros no es un problema. Para él, ¿puede retirarse sabiendo que no quería pelear contra el ‘Monstruo Mexicano'? Donde quiera que vaya ese nombre lo perseguirá. Estará allí. Entonces, ¿por qué no enfrentarlo? Él es la cara del boxeo. Es el mejor en 168”.

“Como dije, están tan cansados de escuchar al 'Monstruo mexicano'. (Canelo) se enoja cuando escucha que (Benavidez) es el 'Monstruo mexicano'. Están entrando en pánico. Gracias a Dios no vamos a estar en su posición”, finalizó el padre y entrenador de José Benavidez.

Este sábado 25 de noviembre David Benavidez se medirá ante Demetrius Andrade en Las Vegas, con la posibilidad de que el ganador sea el próximo rival de Canelo Álvarez.