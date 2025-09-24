Panameño Azael Villar estelarizará velada en New York

El púgil panameño Azael Villar liderará velada de All Star Boxing el próximo viernes 3 de octubre en el Seneca Niagara Resort & Casino de la ciudad de New York, ante un rival al que ya ha enfrentado en su carrera profesional.

Villar (21-4-4, 15 KOs), de 31 años de edad en primeras instancias enfrentaría al japonés Yuga Ozaki en eliminatoria titular, pero ahora, tiempo después se anunció oficialmente que tendrá un nuevo rival, el peruano Ricardo Astuvilca (23-3, 5 KOs), de 36 años, en pleito a 10 asaltos por el cetro dorado Fedecentro de la AMB en la categoría de peso minimosca.

Los púgiles latinoamericanos se vieron las caras en el cierre del año 2023 en la ciudad de Panamá, en un choque con grandes emociones, en donde el local se llevó el triunfo en una decisión unánime.

Azael Villar y Ricardo Aztuvilca en busca de volver al camino del triunfo

Ambos púgiles llegan a esta velada en territorio estadounidense después de una derrota, el panameño apodado como "Candelilla" ante Gerardo Zapata y el peruano en contra del ahora campeón mundial OMB de la categoría René "Chulo" Santiago, por lo que se juegan mucho en este cara a cara en la ciudad de New York.

El promotor de All Star Boxing Félix Zabala confía en que los 108 libras darán "solido espectáculo" el próximo viernes, en cartelera que será transmitida a través de la señal de RPC, con Lo Mejor del Boxeo.

Para el originario de la 24 de diciembre es una oportunidad para encaminarse nuevamente a una pelea de eliminatoria titular de la OMB, en donde se encuentra clasificado como el número 15.