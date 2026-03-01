Prospecto estrella Emiliano Vargas superó gran prueba ante Agustín Quintana en Arizona

El prospecto estrella de Top Rank Boxing Emiliano Vargas ganó combate de peso superligero ante el argentino Agustín Quintana, en el pleito coestelar de velada Vaquero-Sugar en el Desert Arena de Glendale, Arizona, en una gran prueba en su ascendente carrera profesional.

Vargas, hijo del "Feroz" Fernando Vargas saltó al escenario para verse cara a cara ante el argentino Quintana, quien ha sido hasta el momento la prueba más difícil de su corta carrera como profesional, una que inició en el año 2022.

Mostrando su valía el prospecto Emiliano Vargas

El diestro de 21 años de edad arrancó con ofensiva el pleito, ante las respuesta sólidas de su rival, que intentaba poner su ritmo y fuerza en el cuadrilátero, como todo un pegador.

"El General" comenzó a dominar con claridad después del 1 asalto, imponiéndose con su velocidad y reiteradas combinaciones al cuerpo, unas de las que sacó provecho de gran manera.

Emiliano Fernando Vargas conectó son solidez en el cuarto asalto a su rival, dejándole visiblemente golpeado sus pómulos y un corte en su ceja derecha.

La reacción de Quintana no se hizo esperar, mostrando su corazón y conectando con claridad con golpes de poder a Emiliano en los asaltos 5 y 7, los mejores para él, en donde incluso hizo retroceder al prospecto estrella.

La estrella en ascenso con raíces latinas, que recientemente hizo aparición en el Súper Bowl terminó la pelea en 9 asaltos, luego de un brutal castigo, para aumentar su marca a 17-0, con 14 por la vía del KO.

Vargas opening up in round 8! #NavaretteNunez | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/J9O4NqjtEe — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 1, 2026

Un joven talento con hambre

“Solo quiero seguir aprendiendo. Todos estos otros campeones son mayores. Soy un joven talento, pero voy a por todos los perros. Soy joven, tengo hambre y estoy feliz de estar aquí”, mencionó después del triunfo.

"Quiero a un excampeón mundial en mi próxima pelea, sin duda. Siento que creceré en cada pelea y seguiré aprendiendo. Solo quiero convertirme en campeón mundial", finalizó Emiliano Vargas.