¡RECUERDOS 2025! Nataly Delgado venció a Maribel Ramírez para coronarse campeona supermosca

La boxeadora Nataly Delgado se encargó de volver a poner el nombre de Panamá en lo alto, al ganar la corona mundial interina de la categoría de peso supermosca en pleito en el mes de julio ante la mexicana Maribel Ramírez.

El 18 de julio del presente 2025 que está por llegar a su fin, la originaria de la provincia de Veraguas superó a su rival por decisión en el Centro Tierra de Campeones Atheyna Bylon para levantar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y poner su nombre con letras doradas en la historia de Panamá, sumándose a las anteriores campeonas Ana Pascal y Chantal "La Fiera" Martínez.

Delgado dominó el combate y aprovechó al máximo su juventud en comparación a la rival azteca para llevarse el triunfo con tarjetas 98-92 y dos veces 100-90, aumentando así su récord a 18-7-2 (5 KOs).

Corona mundial y defensa exitosa para Nataly Delgado

Y para cerrar un gran año, Nataly Delgado defendió con éxito en su tierra natal el título mundial, en una victoria ante Arlenn Lisset Sánchez en el salón Villa Magna del hotel Gran David el 6 de diciembre.

La veragüense mostró superioridad y cerró un destacado año 2025 con marca de 19-7-2 (5 KOs).