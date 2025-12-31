¡RECUERDOS 2025! Terence Crawford venció a Canelo Álvarez en histórico combate indiscutible

El originario de Omaha, Nebraska Terence Crawford volvió atraer todos los reflectores del deporte, gracias a una actuación magistral en combate de peso supermediano ante Canelo Álvarez el pasado mes de septiembre, uno que elevó por los cielos un legado.

Crawford, histórico indiscutible de peso wélter tuvo un ascenso de categorías para retar a un sólido campeón y ranqueado altamente a través de los años en el libra por libra del mundo.

"Bud" Crawford, una estrella que brilló con luz propia

A pocos días de cumplir 38 años de edad, el ambidiestro Crawford subió al ring con una confianza y calma que lo caracteriza, para luego dejar a más de uno con la boca abierta, gracias a su actuación, que fue totalmente indescifrable por su rival, que lo intentó pero que pagó con golpes en el ring, debido a un contragolpe limpio, pero explosivo.

El apodado como "Bud" lució impecable con rápidos ganchos de derecha y golpes de izquierda de hacían retroceder por momentos al mexicano.

El atleta de 1,73 m de estatura se terminó llevando con comodidad la decisión, después de 12 asaltos en el 1,73 m en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas.

Con una aparición que será recordada a través del tiempo, el estadounidense se convirtió en el primer boxeador masculino en convertirse en campeón mundial indiscutible en tres categorías de peso en la era de los cuatro cinturones, indiscutible superligero, wélter y ahora supermediano.

Una vez más, Terence Crawford, un joven que creció superando las adversidades de la vida puso su nombre y el de su barrio en lo más alto del deporte mundial, un recuerdo del año 2025 que quedará en la mente y corazones.