Rival de Ben Whittaker analiza choque en cartelera de Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev

Liam Cameron analiza combate ante Ben Whittaker

"Una cartelera espectacular. Beterbiev es uno de mis peleadores favoritos. Me gusta su estilo. Me gusta todo de él y estoy en su cartelera preliminar”, señaló Cameron en entrevista para el reconocido portal BoxingScene.

“Cuando vi a Whittaker, me hizo reír, pero no quiero faltarle el respeto”, dijo Cameron antes de que le recordaran que puede ser honesto sin ser irrespetuoso.

“Mi opinión sincera es que habrá diferentes niveles".

“¿Va a poder aguantar todos los golpes? Soy un poco como una pared que se te viene encima. Intento agotarte, hacerte trabajar, y he visto que su tanque de gasolina se agota un poco. Eso no se debe a nada. Creo que es solo experiencia", añadió.

“Puedes entrenar cientos de rondas, pero cuando estás bajo esas luces y alguien viene hacia ti, y puedo recibir muchos golpes, simplemente sigues avanzando. Y no soy un mal boxeador”, mencionó el nacido en Sheffield.

"Sí, es un chico famoso por lo poco que ha hecho. Eso puede hacerte más blando. Cuando no tienes que esforzarte y esforzarte como yo, puedes volverte blando. Te vuelves blando. Me han dicho que también era blando en el equipo de Gran Bretaña. No le gustaba cuando se ponía difícil", destacó el boxeador de 33 años de edad.

Liam Cameron y Ben Whittaker se verán las caras en gran cartelera que lidera la categoría de peso semipesado.