CFL Deportes -  25 de octubre de 2025 - 07:58

CFL 2: Miguel Garrido brilló en el COS Sports Plaza

El panameño Miguel Garrido dio la sorpresa de la noche en la segunda edición de la CFL, en el COS Sports Plaza.

CFL 2: Miguel Garrido brilló en el COS Sports Plaza
CFL 2: Miguel Garrido brilló en el COS Sports PlazaFOTO: CFL

La Combat Fighting League (CFL) regresó por todo lo alto el viernes 24 de octubre al COS SPORTS PLAZA con su segunda edición, donde el panameño Miguel Garrido fue el gran protagonista, quitándole el invicto al colombiano Camilo Erazo en la pelea estelar.

Garrido dio la sorpresa de la noche y defendió la casa, sometiendo a Erazo para quitarle el invicto.

RESULTADOS DE LA CARTELERA PRINCIPAL (PRO) - CFL 2

  • Miguel Garrido (PAN) vs Camilo Erazo (COL) - Pelea estelar (Ganó Miguel Garrido)
  • Einar Ríos (PAN) vs Sergio Vicente (GUA) (Ganó Einar Ríos)
  • Kervin Vilera (VNZ) vs José Rodríguez (GUA) (Ganó Kervin Vilera)
  • Joel Robinson (PAN) vs Brayan Figueroa (COL) (Ganó Brayan Figueroa)

En esta nota:
Seguir leyendo

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá destaca con varias medallas en Karate y lucha

Juegos Centroamericanos 2025: Kickboxing y tiro con arco suman medallas para Panamá

Juegos Centroamericanos 2025: Voleibol masculino de Panamá se colgó la de bronce

Recomendadas

Últimas noticias