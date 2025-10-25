CFL 2: Miguel Garrido brilló en el COS Sports Plaza

La Combat Fighting League (CFL) regresó por todo lo alto el viernes 24 de octubre al COS SPORTS PLAZA con su segunda edición, donde el panameño Miguel Garrido fue el gran protagonista, quitándole el invicto al colombiano Camilo Erazo en la pelea estelar.
RESULTADOS DE LA CARTELERA PRINCIPAL (PRO) - CFL 2
- Miguel Garrido (PAN) vs Camilo Erazo (COL) - Pelea estelar (Ganó Miguel Garrido)
- Einar Ríos (PAN) vs Sergio Vicente (GUA) (Ganó Einar Ríos)
- Kervin Vilera (VNZ) vs José Rodríguez (GUA) (Ganó Kervin Vilera)
- Joel Robinson (PAN) vs Brayan Figueroa (COL) (Ganó Brayan Figueroa)