Champions League: Partidos para la fecha 1 en la fase de liga

Repasa los partidos que hay para esta semana en la fecha 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.
Miércoles 17 de septiembre
- Olympiacos vs Pafos FC a las 11:45 A.M.
- Slavia Praga vs Bodo Glimt a las 11:45 A.M.
- Ajax vs Inter Milan a las 2:00 P.M.
- Bayern Múnich vs Chelsea a las 2:00 P.M.
- Liverpool vs Atlético de Madrid a las 2:00 P.M.
- PSG vs Atalanta a las 2:00 P.M.
Jueves 18 de septiembre
- Brujas vs Mónaco a las 11:45 A.M.
- Copenhague vs Bayer Leverkusen a las 11:45 A.M.
- Eintracht Frankfurt vs Galatasaray a las 2:00 P.M.
- Manchester City vs Napoli a las 2:00 P.M.
- Newcastle vs FC Barcelona a las 2:00 P.M.
- Sporting CP vs Kairat Almaty a las 2:00 P.M.