CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  15 de septiembre de 2025 - 10:38

Champions League: Partidos para la fecha 1 en la fase de liga

Repasa los partidos que hay para esta semana en la fecha 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Champions League: Partidos para la fecha 1 en la fase de liga

Champions League: Partidos para la fecha 1 en la fase de liga

Repasa los partidos que hay para esta semana en la fecha 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Partidos para la fecha 1 de la UEFA Champions League

Martes 16 de septiembre

  • Athletic Club vs Arsenal a las 11:45 A.M.
  • PSV Eindhoven vs Union St. Gilloise a las 11:45 A.M.
  • Juventus vs Borussia Dortmund a las 2:00 P.M.
  • Real Madrid vs Olympique Marsella a las 2:00 P.M.
  • Benfica vs Qarabag Agdam a las 2:00 P.M.
  • Tottenham vs Villarreal CF a las 2:00 P.M.

Miércoles 17 de septiembre

  • Olympiacos vs Pafos FC a las 11:45 A.M.
  • Slavia Praga vs Bodo Glimt a las 11:45 A.M.
  • Ajax vs Inter Milan a las 2:00 P.M.
  • Bayern Múnich vs Chelsea a las 2:00 P.M.
  • Liverpool vs Atlético de Madrid a las 2:00 P.M.
  • PSG vs Atalanta a las 2:00 P.M.

Jueves 18 de septiembre

  • Brujas vs Mónaco a las 11:45 A.M.
  • Copenhague vs Bayer Leverkusen a las 11:45 A.M.
  • Eintracht Frankfurt vs Galatasaray a las 2:00 P.M.
  • Manchester City vs Napoli a las 2:00 P.M.
  • Newcastle vs FC Barcelona a las 2:00 P.M.
  • Sporting CP vs Kairat Almaty a las 2:00 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Convocados del Real Madrid para enfrentar al Marsella de Michael Amir Murillo

Champions League: Xabi Alonso habló previo al debut contra el Marsella

Champions League: ¿Cuándo enfrentará Michael Amir Murillo al Real Madrid?

Recomendadas

Últimas noticias