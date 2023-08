Joselyne Edwards: "Espero ser la primera panameña peleando por título"

Joselyne Edwards habla previo al UFC París

"Siempre me ha tocado pelear afuera, como lo he dicho siempre la UFC no ha llegado a Panamá, espero ser la primera panameña peleando por el título y que algún día vaya a Panamá", mencionó Edwards.

"Yo estoy peleando fuera de mi país desde que salí de Panamá, Estados Unidos es mi segunda casa, no estoy peleando en mi casa original, estoy acostumbrada a pelear en la casa ajena y adueñarme de sus casas", añadió.

Poder latinoamericano en la UFC

"Loe peleadores latinoamericanos hemos hecho un buen trabajo, le hemos demostrado a Dana que comemos bastante frijol, que tenemos la fuerza latina, el trabajo duro y las ganas. Yo pienso que en uno o dos años más se van apoderar más los latinos de UFC, aparte de México que visite otros países".

"Yo quiero que vaya a Panamá, en Panamá hay muchos peleadores muy buenos, estoy muy feliz de que UFC le esté tomando importancia a los latinos", destacó "La Pantera" en entrevista exclusiva para UFC en Español.