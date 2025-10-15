Fórmula 1: George Russell y Kimi Antonelli renuevan con Mercedes

El piloto británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli firmaron sendas extensiones contractuales con Mercedes para la próxima temporada, anunció este miércoles la escudería de Fórmula 1 .

Russell, ganador del Gran Premio de Singapur a comienzos de octubre, pilotará un Mercedes de F1 por quinta temporada consecutiva.

El futuro del piloto de 27 años en Mercedes fue puesto en cuestión hace unos meses cuando algunos rumores vincularon al vigente cuádruple campeón del mundo Max Verstappen con la escudería alemana.

Antonelli, de 19 años, vive su primera temporada en Mercedes, a la que llegó con la complicada misión de reemplazar a Lewis Hamilton.

"Confirmar nuestro elenco de pilotos fue siempre sólo una cuestión de cuándo", afirmó el director del equipo, Toto Wolff.

"George y Kimi han demostrado ser una pareja sólida y estamos entusiasmados por continuar nuestro viaje juntos".

"Ahora nos centramos en las seis últimas carreras del año, mientras luchamos por el segundo puesto en el Mundial de constructores", añadió Wolff.

Russell ha firmado este año dos poles y dos victorias, y es cuarto en el Mundial de pilotos, mientras que Antonelli ya ha subido a su primer podio (3º en Canadá).

Ambos pilotos disputarán este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin (Texas).

