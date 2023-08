 Adalberto Carrasquilla habla de las ofertas después de Copa Oro 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCOSPanama%2Fstatus%2F1695228815931260968%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false ¿Qué está haciendo diferente el Dynamo esta temporada?



Adalberto Carrasquilla aseguró que no se siente cómodo al jugar de extremo, sin embargo el nuevo rol que ha adquirido en cancha ha sido importante y le gusta.

"No me sentía cómodo porque no es mi posición natural, no me siento cómodo al recibir detrás de los medios centros porque siempre me gusta tener siempre el contacto con el balón y hasta que llegue el momento que el técnico implementa un 4-4-2 que viene siendo un 5-3-2, difícil de explicar pero es el estilo del técnico y como vieron mis últimos partidos he jugado de extremo, por medio, haciendo un 3 en el medio con el 6 y con Héctor".

Coco conversó sobre las posibles ofertas que ha recibido después de la Copa Oro 2023, donde fue elegido el mejor jugador del Torneo y comentó que si le sale algo mejor, claro que lo tomará en cuenta.

"Que esté cómodo aquí no significa que me quiera ir, esto es fútbol, es momentáneo y hay cosas importantes fuera del fútbol que no tengo la decisión y que mi agente tampoco y no tiene esa decisión de decir bueno hiciste buena Copa Oro, te vas mañana para un mejor club, hay otras factores, las negociaciones que puedan entrar al club, si buscas liga por liga son pocos los que pueden pagar lo que el Dynamo pide, y lo que ellos piden no viene después de Copa Oro, eso viene desde mi compra y entonces si es cierto, yo estoy a gusto en Houston, pero si me sale una mejor oportunidad me la pensaría y estaría dispuesto a asumir el reto".