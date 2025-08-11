Adalberto Carrasquilla vuelve a dar asistencia pero Pumas no pasa del empate

El Necaxa, del director técnico argentino Fernando Gago, le sacó el empate 1-1 de visita a los Pumas de Adalberto Carrasquilla este domingo en el estadio Olímpico Universitario, en la continuación de la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El español Rubén Duarte adelantó 1-0 a los Pumas al minuto 59 con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina por derecha a cargo de "Coco".

Diego de Buen hizo el 1-1 para los Rayos necaxistas al 68 con un disparo desde la línea frontal del área ante el vuelo del portero costarricense Keylor Navas.

Con este empate, los Pumas llegaron a cuatro puntos y el Necaxa a cinco unidades.

Gran momento de Adalberto Carrasquilla

El panameño lleva en este inicio de torneo tres asistencias en la Liga MX (Pachuca, Querétaro y Necaxa), además de sumar tres goles en la Leagues Cup donde no lograron meterse en los cuartos de final.