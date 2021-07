Andrés Manuel López Obrador elogia a Cristiano Ronaldo por su desplante a Coca-Cola

El pasado 14 de junio, en una rueda de prensa durante la Eurocopa, Ronaldo apartó de su vista dos botellas de un refresco que patrocinaba el evento y las sustituyó por una botella de agua, en un gesto que dio la vuelta al mundo.

Andrés Manuel López Obrador refirió que debido al confinamiento por la pandemia "no hubo alimentación adecuada, no la mejor alimentación, no hubo ejercicio y aumentó la obesidad en niños y jóvenes".

AMLO celebra que Cristiano Ronaldo recomiende tomar agua y no Coca-Cola

“Una imagen así ayuda más que muchos tomos sobre nutrición”, expresó este jueves López Obrador tras reproducir el video del futbolista durante su conferencia matutina.

En el video se ve a Cristiano Ronaldo en una sala de prensa para hablar de su debut en la Eurocopa 2020, pero al sentarse, notó que frente a él había dos botellas de Coca-Cola. Tras esto, decidió apartar los refrescos y tomó una botella de agua que estaba cerca de su micrófono; la levantó hacia las cámaras de los medios de comunicación para demostrar que es mejor tomar bebidas sin azúcar y gritó: "¡Agua!".

Cristiano Ronaldo.jpeg Cristiano Ronaldo

El presidente mexicano, que aplaudió que el gesto fue “espontáneo”, subrayó: “Tengan para que aprendan”.

La referencia a Cristiano Ronaldo llegó mientras López Obrador reflexionaba sobre el aumento de la obesidad en niños y jóvenes a raíz del confinamiento por la pandemia de coronavirus.

“Tenemos que seguir informando, orientando sobre esta materia de educación para la salud que es muy importante, la alimentación y el ejercicio, cuidarnos”.

Con 126 millones de habitantes en México, hay más de 62 millones de adultos que viven con sobrepeso u obesidad, junto con los más de 12 millones de niños y adolescentes.

El Gobierno instauró el año pasado el etiquetado frontal de alimentos con exceso de grasas o calorías para prevenir su consumo excesivo.