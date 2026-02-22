FÚTBOL Fútbol Internacional -  22 de febrero de 2026 - 12:22

¡LOS LÍDERES! FC Barcelona consigue triunfo ante Levante y vuelve a tomar la cima de LaLiga

Con victoria ante Levante, el FC Barcelona se coloca en el primer lugar de la competición española (LaLiga).

El FC Barcelona superó por marcador de 3-0 al Levante UD en la jornada de la competición española (LaLiga) y toma el liderato, tras el traspié del Real Madrid ante Osasuna.

Los culés demostraron dominio de inicio y al minuto 4' Mar Bernal puso el primero, luego de la buena asistencia desde banda izquierda de Eric García.

El equipo local siguió dominando, con el control de la pelota y generando peligro para aumentar la ventaja al 32' con Frenkie de Jong, que apareció en el área como delantero, aprovechando el buen toque de Canelo, que se apuntó con la asistencia.

Un contundente FC Barcelona

Los dirigidos por el DT Hansi Flick se mantuvieron con ofensiva en el segundo tiempo, buscando generar más peligro hasta que al 81' llegó la anotación de Fermín López, que impactó de gran manera de pierna izquierda, en un golazo.

Con este triunfo por 3-0 los culés se hacen con la cima de LaLiga con 61 puntos, por encima de los "merengues".

