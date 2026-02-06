Besiktas JK le da la bienvenida a Estambul a Michael Amir Murillo

El histórico club turco Besiktas JK compartió las primeras imágenes de la llegada del defensor panameño Michael Amir Murillo , para continuar con las negociaciones en el cierre del mercado de fichajes.

Murillo, lateral derecho de 29 años de edad llegó a Estambul, luego de momentos complicados en el Olympique de Marsella, que quería la salida del jugador.

Besiktas recibe a Michael Amir Murillo

"Amir Murillo, con quien hemos iniciado las negociaciones de su traspaso, ha llegado a Estambul para continuar las conversaciones y pasar el reconocimiento médico", mencionó el club en sus redes sociales.

Con el Olympique Marsella Amir Murillo sumó 23 partidos en la temporada 2025-2026 en Ligue 1, Champions League, Supercopa de Francia, anotó 2 goles y dio una asistencia, con un total de 1,383 minutos.

El panameño se unió al Olympique Marsella el 20 de agosto de 2023 después de su paso con el Anderlecht, fichó por 2.5 millones de euros y se va del club por diferencias con Roberto de Zerbi que lo acusó de 2no tener hambre".

Ahora, el colonense tendrá en la mira responder de buena forma ante un gran reto en la liga turca.