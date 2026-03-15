Bolivia vence a Trinidad y Tobago ante de su repesca mundialista

La selección de Bolivia goleó este domingo por 3-0 a Trinidad y Tobago en su último partido de preparación de cara a la repesca intercontinental mundialista que disputará con Surinam el próximo 26 de marzo en Monterrey.

Los goles de la Verde en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, de la ciudad boliviana de Santa Cruz, fueron marcados por el capitán Luis Haquín en el minuto 23, el paraguayo-boliviano Juan Godoy en el 37, y Fernando Nava puso la puntilla en el 51.

La Verde impuso su condición de local con un juego intenso desde los primeros minutos, con Robson Matheus como armador del equipo, apoyado por los desbordes de Carlos Melgar por la derecha y de Fernando Nava por la banda opuesta.

Godoy, Nava y Melgar tuvieron cada uno la opción de abrir la cuenta, pero el portero Jarabi Price fue fundamental para que Bolivia no festejara desde el inicio.

Ataque dinámico

Los ataques de Bolivia se basaron en un juego rápido hacia las bandas y en la llegada de tres o más jugadores al área. Así llegó, en el minuto 22, el gol del defensa Haquín tras un centro al área chica.

En el 37 la fórmula fue la misma, ya que Godoy simplemente empujó el balón bajo el arco tras una jugada preparada que se originó en el cobro de una falta en mitad de cancha.

Los caribeños dirigidos por Derek King intentaron atacar, pero sus embates encontraron a una defensa de la Verde bien ordenada.

El primer ataque de Bolivia en el segundo tiempo culminó con un gol de Nava tras la asistencia de Godoy.

Tras la tercera conquista, Bolivia bajó sus revoluciones y su seleccionador, Oscar Villegas, hizo cambios en todas las líneas, algunos con la inclusión de futbolistas jóvenes que vistieron por primera vez la Verde.

Próximo partido de Bolivia

El 26 de marzo la Verde jugará la repesca mundialista contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo.

FUENTE: EFE