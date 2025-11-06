LALIGA Fútbol Internacional -  6 de noviembre de 2025 - 07:54

Celta de Vigo vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir jornada 12 LaLiga

Conoce todos los detalles del duelo que tendrá el FC Barcelona con el Celta de Vigo en la jornada 12 de LaLiga de España.

Celta de Vigo vs FC Barcelona: Fecha

Foto: FC BARCELONA

El FC Barcelona buscará recuperarse de un complicado empate en la Champions League, cuando enfrente al Celta de Vigo en la jornada 12 de LaLiga de España 2025-2026.

En el campeonato liguero, vienen de vencer 3-1 al Elche el pasado 2 de noviembre.

Los dirigidos por Hansi Flick marchan en la segunda posición de LaLiga con 25 unidades, mientras que el Celta es ubica en la posición 12 con 13 puntos.

CELTA DE VIGO VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J12 LALIGA

  • Fecha: Domingo, 9 de noviembre de 2025
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Abanca Balaídos
