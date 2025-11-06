Celta de Vigo vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir jornada 12 LaLiga

El FC Barcelona buscará recuperarse de un complicado empate en la Champions League, cuando enfrente al Celta de Vigo en la jornada 12 de LaLiga de España 2025-2026.

Los culés igualaron 3-3 con el Club Brujas el miércoles 5 de noviembre en Bélgica, quedando en la undécima posición de la Liga de Campeones con 7 puntos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En el campeonato liguero, vienen de vencer 3-1 al Elche el pasado 2 de noviembre.

Los dirigidos por Hansi Flick marchan en la segunda posición de LaLiga con 25 unidades, mientras que el Celta es ubica en la posición 12 con 13 puntos.

CELTA DE VIGO VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J12 LALIGA