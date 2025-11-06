El Real Madrid pierde a Aurelien Tchouaméni: ¿Cuántas semanas estará de baja?

El francés Aurelien Tchouaméni , centrocampista del Real Madrid , estará tres semanas de baja debido a una “lesión en el músculo.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouameni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, informó el club en su página web.

¿Cuántas semanas estará de baja Aurelien Tchouaméni?

Lesión de Tchouaméni que, según pudo saber EFE de fuentes del club, le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas tres semanas, por lo que se perderá los partidos ante Rayo Vallecano y Elche y llegaría justo a la quinta jornada de la Liga de Campeones ante el Olympiacos en Grecia, el 26 de noviembre.

El francés disputó los 90 minutos en la derrota en Liverpool (1-0) y notó molestias tras el encuentro.

Tchouaméni, quitando al guardameta Thibaut Courtois, es el tercer jugador del Real Madrid con más minutos esta temporada, con 1.224, por detrás de Álvaro Carreras (1.252) y Kylian Mbappé (1.310).

FUENTE: EFE