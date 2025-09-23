LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 9 del Clausura 2025

La jornada 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.
TABLA DE POSICIONES TRAS LA J9 - CLAUSURA 2025 - LPF
Conferencia Este
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Plaza Amador / 9 / 23
- UMECIT / 9 / 14
- Alianza FC / 9 / 13
- Sporting SM / 9 / 12
- Tauro FC / 9 / 12
- Árabe Unido / 9 / 10
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- San Francisco FC / 9 / 15
- Veraguas United / 9 / 14
- CD Universitario / 9 / 13
- CAI / 9 / 7
- Herrera FC / 9 / 6
- Atlético Nacional / 9 / 4