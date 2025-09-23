LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  23 de septiembre de 2025 - 07:13

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 9 del Clausura 2025

Conoce a continuación la tabla de posiciones tras disputarse la jornada 9 del Torneo Clausura 2025 de la LPF.

La jornada 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.

RESULTADOS DE LA J9 - CLAUSURA 2025 - LPF

  • San Francisco 0 - 1 Sporting San Miguelito
  • Árabe Unido 1 - 0 Veraguas United
  • Tauro FC 0 - 0 CAI
  • CD Universitario 0 - 0 Alianza FC
  • Atlético Nacional 2 - 5 CD Plaza Amador
  • UMECIT 1 - 0 Herrera FC

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J9 - CLAUSURA 2025 - LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Plaza Amador / 9 / 23
  2. UMECIT / 9 / 14
  3. Alianza FC / 9 / 13
  4. Sporting SM / 9 / 12
  5. Tauro FC / 9 / 12
  6. Árabe Unido / 9 / 10

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. San Francisco FC / 9 / 15
  2. Veraguas United / 9 / 14
  3. CD Universitario / 9 / 13
  4. CAI / 9 / 7
  5. Herrera FC / 9 / 6
  6. Atlético Nacional / 9 / 4
