Plaza Amador golea a un desconocido CAI, Alianza FC suma victoria

El Plaza Amador venció por goleada 3-0 al CAI en el Cos Sports Plaza por el duelo de la jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo para continuar firme en el liderato y previo al partido de vuelta de cuartos de final de Copa Centroamericana.

Los leones anotaron desde el minuto 38' cuando Héctor Hurtado se equivocó en un pase cerca del área chica y le sirvió el balón a Deivis Murillo que encontró a Yoameth Murillo y la definió fácil para el 1-0.

En la segunda mitad, Jorlian Sánchez desde el punto penal aumentó la ventaja de Plaza Amador al 70'. 7 minutos después iba a llegar Alexander Julio, el joven de Prom para darle un pase perfecto por derecha a Carlos González que anotó el tercero.

Plaza Amador continúa líder en su conferencia, mientras que los Vikingos siguen en problemas a pesar de la salida de Franklin Narváez.

Plaza Amador y Alianza FC suman puntos en la jornada del sábado

El Alianza FC también se fue sumando de tres y sigue peleando puestos de playoffs tras ganarle 2-1 al Herrera FC en el Complejo Deportivo Los Andes el sábado en horas de la tarde.

Jhon Asprilla le daba ventaja a los pericos al minuto 7' en una gran jugada colectiva, al 40' el partido se empató con una gran definición de Valentín Pimentel.

En otro error defensivo, Reynaldiño Verley quedó sin marca y pudo definir bien para la ventaja de Alianza al 48' y fue suficiente para sumar los tres puntos.