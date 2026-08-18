Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy martes 18 de agosto

Repasa cuáles son los partidos para hoy martes 18 de agosto en una nueva jornada de la Copa Centroamericana 2026 .

El CS Cartaginés recibirá a Verdes FC por el Grupo D en el Estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago, Costa Rica. Será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en la historia de la Copa Centroamericana. El primero se disputó el año pasado, con una contundente victoria del conjunto costarricense por 8-1 como local.

Por el Grupo B, Real Estelí FC será anfitrión del CS Herediano en el Estadio Independencia de Estelí, Nicaragua. Este será el tercer duelo entre ambos clubes en la competencia, después de los dos enfrentamientos que protagonizaron en las semifinales de 2024. En aquella serie igualaron 0-0 y 2-2, resultado que permitió al equipo nicaragüense avanzar a la final gracias a la regla del gol de visitante.

Mientras tanto, Xelajú se medirá a Diriangén FC por el Grupo A en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala. El conjunto guatemalteco buscará sumar sus primeros puntos del torneo y mantener su fortaleza como local, ya que ha evitado la derrota en seis de sus siete partidos disputados en casa en la historia de la Copa Centroamericana.

Diriangén, por su parte, intentará poner fin a una racha de tres encuentros consecutivos sin ganar como visitante en la competición. La última victoria del club nicaragüense fuera de casa se produjo en 2024, cuando derrotó 2-1 a Tauro FC.

Partidos para hoy en la Copa Centroamericana