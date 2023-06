Copa Oro 2023: Partidos para hoy sábado 24 de junio

Partidos para hoy

Estados Unidos vs Jamaica a las 8:30 P.M. desde el Estadio Soldier Field.

Concacaf ya anunció las sanciones tras los hechos ocurridos en el Estados Unidos vs México en las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones donde los estadounidenses sufrieron las sanciones de Weston McKennie: Tres partidos de suspensión y Sergiño Dest: Dos partidos de suspensión, quienes no estarán en la Copa Oro para poder cumplir la sanción.