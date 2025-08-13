El argentino Cristian Romero es nombrado capitán del Tottenham

El central argentino Cristian Romero fue nombrado nuevo capitán del Tottenham Hotspur tras la marcha del surcoreano Son Heung-min al fútbol estadounidense, anunció este miércoles el club londinense.

Romero, de 27 años, estrenará capitanía este mismo miércoles en el partido de la Supercopa de Europa que los Spurs disputarán contra el PSG en Udine (Italia).

Cristian Romero, el nuevo capitán de los Spurs

"Charlé con el Cuti Romero y será nuestro capitán", dijo el nuevo entrenador del Tottenham, Thomas Frank, en el comunicado publicado por el club en su web.

"Creo que tiene todas las cualidades adecuadas. Líder con su comportamiento en el campo, impulsando al equipo en todos los sentidos y fuera del campo siempre está motivando al equipo", añadió el técnico.

El internacional argentino llegó al Tottenham hace cuatro años procedente del Atalanta y fue miembro de la selección argentina que conquistó el Mundial de Catar 2022.

Los dos últimos años, luego de la marcha de Harry Kane al Bayern Múnich, Romero ya fue vicecapitán de equipo, aunque el brazalete lo portaba Son.

El Tottenham se proclamó la temporada pasada campeón de la Europa League y gracias a este título jugará la próxima edición de la Liga de Campeones.

