El Club América refuerza su delantera con Miguel Borja

El delantero colombiano Miguel Borja firmó este jueves como refuerzo del América del fútbol mexicano para el torneo de Apertura 2026.

"Goleador, movilidad, generosidad, solidaridad y esfuerzo; Miguel Borja", escribió el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del equipo, como características principales de Borja en la bienvenida que le dio el equipo a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales.

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Borja, mundialista en Rusia 2018, llega procedente del Al-Wasi de Emiratos Árabes Unidos.

El artillero, de 33 años, tiene un largo recorrido por el fútbol de Sudamérica.

Gran experiencia de Miguel Borja

Entre el 2022 y 2025 brilló con el River Plate argentino, equipo con el que obtuvo un título de liga y una supercopa.

En 2021 jugó para el Gremio brasileño, antes, jugó para el Junior de su país con el que sumó una superliga.

En Brasil también defendió al Palmeiras, con el que obtuvo una serie A en el 2020.

En el Atlético Nacional y en el Santa Fe de su nación también consiguió un trofeo de Copa y una superliga, respectivamente.

Miguel Borja arrancó su carrera en el Deportivo Cali en el 2011. De ahí pasó al Deportivo Cúcuta, Cortuluá, y La Equidad, antes de firmar con el Livorno italiano en 2013.

Ha sido parte de procesos de selecciones menores desde la categoría sub-20.

Con la selección mayor, además del Mundial de Rusia, participó en la Copa América de 2021, en la que Colombia acabó en tercer lugar, y de 2024, en la que fue subcampeón.

A lo largo de su carrera ha disputado 552 partidos entre equipos y selección; ha marcado 225 goles y suma 42 asistencias.

Borja se une al América de Almada, el equipo más ganador del fútbol mexicano, que suma 16 ligas.

En las Águilas se encontrará con su compatriota Cristian Borja y con los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, mundialistas en 2026.

El América marcha en la primera posición del Apertura con 10 puntos en cuatro partidos. En la quinta jornada, visitará al Juárez este viernes.

FUENTE: EFE