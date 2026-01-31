 El Real Madrid jugará ante el Rayo Vallecano sin Mendy, Rüdiger y Trent

Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, que estuvieron presentes en el último entrenamiento del Real Madrid antes de medirse al Rayo Vallecano, se mantienen fuera de la convocatoria tras recuperarse de sus lesiones, descartados por Álvaro Arbeloa junto al lesionado Éder Militao.

Mantiene Arbeloa a los mismos jugadores convocados que viajaron a Lisboa, donde perdieron puesto en el top ocho en la última jornada de liguilla de la 'Champions League' tras caer ante el Benfica, y prescinde de los canteranos Diego Aguado y Jorge Cestero.

En la primera convocatoria de Arbeloa desde su llegada al primer equipo con apenas presencia de la cantera, tan solo Fran González como tercer portero, el técnico ha optado por no recuperar aún a ninguno de los tres jugadores que han regresado a la dinámica de grupo.

Trent, tras una lesión muscular en el cuádriceps que sufrió el 3 de diciembre, Rüdiger, con molestias en la rodilla izquierda, sin poder jugar desde la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, partido en el que también sufrió un percance muscular en un gemelo Mendy.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID

. Porteros: Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

. Defensas: Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García y ÁLvaro Carreras.

. Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos y Jude Bellingham.

Delanteros: Rodrygo, Vinícius, Mastantuono, Brahim, Gonzalo y Mbappé.