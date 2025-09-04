Eliminatorias CONMEBOL: Brasil gana a Chile en estreno goleador de Estêvão

Ya clasificado al Mundial de 2026, la selección de Brasil de Carlo Ancelotti goleó 3-0 este jueves a Chile en la penúltima jornada de la eliminatorias CONMEBOL , con el primer gol con la Seleção de Estêvão y tantos de Lucas Paquetá y Bruno Guimarães.

Un acrobático remate del joven extremo de 18 años, tras un tiro de Raphinha desviado por el arquero Lawrence Vigouroux, abrió en el minuto 38 el marcador para los pentacampeones mundiales frente a 57.000 espectadores en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

Sentenciaron el compromiso Lucas Paquetá en el 72, apenas segundos después de haber entrado en el campo, y Guimarães en el 76.

Con el triunfo, la Canarinha subió al segundo puesto de la tabla, con 28 puntos, a diez del líder Argentina. El martes cerrará la clasificatoria contra Bolivia en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

Estêvão, brillante promesa

La selección brasileña, con novedades como João Pedro en el once inicial, comenzó con muchas ganas ante el colista Chile.

Una anotación de cabeza de Casemiro en un tiro libre cobrado por Raphinha fue anulado por fuera de juego cuando no se habían cumplido 5 minutos de juego.

Y Estêvão, con su habilidad en el uno contra uno, era la pieza más desequilibrante.

La promesa del Chelsea era el que mayor juego ofensivo generaba, bien fuese por la banda derecha, su punto de partido, o por el carril central, por donde caía cuando alternaba posiciones con Raphinha.

De generador, pasó a finalizador.

Vigouroux consiguió tocar un tiro a quemarropa del delantero del Barcelona, pero sobre la línea de gol estaba Estêvão, que mandó la bola a la red con una chilena.

El ausente Neymar, que sigue esperando un llamado de Ancelotti, era testigo a distancia. "¡Vamos, Brasil!", publicó en un mensaje en Instagram.

Cambios decisivos en la selección de Brasil

Sí estuvieron en el Maracaná futbolistas de los cinco campeonatos mundiales que ha ganado Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 y 2022), quienes fueron homenajeados en el descanso.

Una vez reanudado el partido, todo le salió bien a Ancelotti. Sus variantes fueron decisivas.

Lucas Paquetá apenas calentaba los músculos tras ingresar a la cancha cuando marcó con un testarazo tras un centro de otro de los futbolistas que entraron desde el banquillo, Luiz Henrique.

No pudo ser mejor la reaparición de Paquetá con la camiseta verdeamarela después de ser absuelto en la investigación abierta en su contra en Inglaterra por apuestas.

El centrocampista de 27 años había jugado sus últimos partidos como internacional en noviembre de 2024, en empates premundialistas con Venezuela (1-1) y Uruguay (1-1), en el ciclo de Dorival Júnior.

Y un disparo del propio Luiz Henrique al travesaño terminó con Guimarães empujando la pelota sin oposición alguna.

El Brasil de Ancelotti gana confianza con la vista en el Mundial.

FUENTE: AFP