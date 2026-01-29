FÚTBOL Fútbol Internacional -  29 de enero de 2026 - 17:45

Europa League: Conoce a los clasificados para octavos y playoffs

Repasa la lista de clasificados para los octavos de final y ronda de playoffs de Europa League en la temporada 2025-2026,

Los ocho equipos que se han clasificado directamente para los octavos de final de la UEFA Europa League 2025/2026, evitando los play-offs, son:

  • Olympique de Lyon
  • Aston Villa FC
  • FC Midtjylland
  • Real Betis Balompié
  • FC Porto
  • Sporting Clube de Braga
  • SC Friburgo
  • AS Roma

Clasificados a playoffs de la Europa League

  • KRC Genk
  • Bologna FC 1909
  • VfB Stuttgart
  • Ferencvárosi TC
  • Nottingham Forest FC
  • FC Viktoria Plze
  • Estrella Roja de Belgrado
  • RC Celta de Vigo
  • PAOK Salónica FC
  • Lille OSC
  • Fenerbahçe SK
  • Panathinaikos FC
  • Celtic FC
  • PFC Ludogorets Razgrad
  • GNK Dinamo Zagreb
  • SK Brann
