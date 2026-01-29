Los ocho equipos que se han clasificado directamente para los octavos de final de la UEFA Europa League 2025/2026, evitando los play-offs, son:
Europa League: Conoce a los clasificados para octavos y playoffs
Repasa la lista de clasificados para los octavos de final y ronda de playoffs de Europa League en la temporada 2025-2026,
- Olympique de Lyon
- Aston Villa FC
- FC Midtjylland
- Real Betis Balompié
- FC Porto
- Sporting Clube de Braga
- SC Friburgo
- AS Roma
Clasificados a playoffs de la Europa League
- KRC Genk
- Bologna FC 1909
- VfB Stuttgart
- Ferencvárosi TC
- Nottingham Forest FC
- FC Viktoria Plze
- Estrella Roja de Belgrado
- RC Celta de Vigo
- PAOK Salónica FC
- Lille OSC
- Fenerbahçe SK
- Panathinaikos FC
- Celtic FC
- PFC Ludogorets Razgrad
- GNK Dinamo Zagreb
- SK Brann
