FC Barcelona: Once de Hansi Flick para visitar al Celta de Vigo

Así sale el FC Barcelona para enfrentar al Celta de Vigo en la jornada 12 de LaLiga en el Estadio Balaídos.
En el campeonato liguero, vienen de vencer 3-1 al Elche el pasado 2 de noviembre.
Los dirigidos por Hansi Flick marchan en la segunda posición de LaLiga con 25 unidades, mientras que el Celta es ubica en la posición 12 con 13 puntos.
Alineación del FC Barcelona
- Wojciech Szczesny
- Ronald Araujo
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Alejandro Balde
- Dani Olmo
- Franckie De Jong
- Fermín López
- Lamine Yamal
- Marcus Rashford
- Robert Lewandowski