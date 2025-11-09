FC Barcelona: Once de Hansi Flick para visitar al Celta de Vigo

Así sale el FC Barcelona para enfrentar al Celta de Vigo en la jornada 12 de LaLiga en el Estadio Balaídos.

Los culés igualaron 3-3 con el Club Brujas el miércoles 5 de noviembre en Bélgica, quedando en la undécima posición de la Liga de Campeones con 7 puntos.

En el campeonato liguero, vienen de vencer 3-1 al Elche el pasado 2 de noviembre.

Los dirigidos por Hansi Flick marchan en la segunda posición de LaLiga con 25 unidades, mientras que el Celta es ubica en la posición 12 con 13 puntos.

Alineación del FC Barcelona