FC Barcelona: Pedri y Marcus Rashford vuelven y hacen parte del entrenamiento

El centrocampista Pedri González y el delantero Marcus Rashford, ausentes en los últimos partidos por lesión, han realizado este jueves parte del entrenamiento con el FC Barcelona a las órdenes de Hansi Flick.
Los barcelonistas han regresado a los entrenamientos después de dos días de descanso tras perder en Girona (2-1), en un partido jugado el pasado lunes. También han participado en la sesión los futbolistas del filial Emilio y Brian del Barça Atlètic.
Los de Flick volverán a entrenarse el viernes y el sábado, víspera del encuentro ante el Levante en LaLiga
