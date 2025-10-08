LaLiga Fútbol Internacional -  8 de octubre de 2025 - 12:11

FC Barcelona vs Villarreal ya tiene fecha para jugarse en Miami

El Villarreal- FC Barcelona se jugará en Miami el 20 de diciembre, comunicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El partido Villarreal- FC Barcelona, por la decimoséptima fecha de la LaLiga, se disputará el 20 de diciembre en Miami, informó este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Ya está prácticamente terminado (...) En vez de jugarse en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, se jugará en Miami", anunció Javier Tebas, presidente de la RFEF, en un evento de marketing deportivo en Miami.

El anuncio de Tebas llega días después de que la UEFA confirmara que el encuentro, originalmente programado en el estadio del Villarreal, se disputará en Estados Unidos.

¿Dónde se jugará el Villarreal vs FC Barcelona?

El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de la Capital del Sol.

La UEFA aprobó el lunes la solicitud de la RFEF de trasladar la disputa del partido a Miami, a disgusto de los capitanes de ambos equipos, que tildaron la decisión de "falta de respeto" por ser excluidos de las consultas por parte de La Liga, la RFEF y la UEFA.

FUENTE: AFP

