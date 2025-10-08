BOXEO Boxeo Internacional -  8 de octubre de 2025 - 14:05

Arturo Gatti Jr, hijo de la leyenda Arturo Gatti falleció en México

El boxeador amateur Arturo Gatti Jr, hijo del recordado púgil Arturo Gatti perdió la vida a sus 17 años de edad.

El joven de 17 años de edad Arturo Gatti Jr, hijo del histórico púgil Arturo Gatti, fue encontrado sin vida el lunes en México, según informa The Ring Magazine a través de sus plataformas digitales.

Gatti Jr, nacido en el año 2008 fue reconocido desde joven por sus videos en redes sociales, en donde mostraba su talento en el boxeo, deporte en el que soñaba ser profesional en algún momento.

El hijo del distro y recordado por sus grandes batallas en el cuadrilátero vivía con su madre Amanda Rodrigues viuda de Gatti en la ciudad de México.

El sueño del boxeo y una nueva tragedia en la familia de Arturo Gatti

Una tragedia vuelve a tocar a la familia Gatti, con un adolescente que soñaba honrar a su fallecido padre en el ring como profesional, pero antes tenía en la mira los Juegos Olímpicos para fortalecer su carrera amateur.

Las distintas autoridades no se han pronunciado sobre la difícil situación y ninguna de las fuentes ha compartido las causas de la muerte del joven de 18 años de edad.

